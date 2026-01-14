TJE inadmite a trámite dos expedientes presentados por Jorge Aldana

Tegucigalpa – El portavoz del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Edwin Cerrato informó que se inadmitieron dos expedientes presentados por el alcalde capitalino Jorge Aldana.

– El órgano electoral ha recibido 132 expedientes, entre ellos 41 admitidos, 18 inadmitidos.

Amplió que el martes luego del recuento jurisdiccional del municipio de la Lima Cortés, el pleno del TJE tomó varias resoluciones, entre estas la inadmisión a trámite de dos expedientes presentados por los apoderados legales de Jorge Aldana. Se trata del expediente 35 y 101 que ya había presentado en días anteriores.

Igualmente, el máximo tribunal electoral admitió a trámite los expedientes de los municipios de Guaimaca, Francisco Morazán; Esquipulas del Norte, Olancho, ambos por el Partido Liberal; Comayagua, Comayagua por Pinu-SD; y San Francisco de Opalaca, Intibucá, por el Partido Nacional.

Mientras, en el nivel electivo legislativo se admite a trámite un recurso presentado por el Partido Libre, en el departamento de Cortés e igualmente uno del Partido Liberal en Colón.

Cerrato recordó que los fallos del TJE son inapelables y la única vía que queda es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Resumió que hasta este miércoles se han recibido un total de 132 expedientes, de los que 41 se admitieron, 18 inadmitidos, 35 para ser distribuidos. JS