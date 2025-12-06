TJE habilita días y horas inhábiles para el ejercicio de sus funciones

Tegucigalpa– El Tribunal de Justicia Electoral resolvió habilitar días y horas inhábiles para el ejercicio de su función jurisdiccional del 06 de diciembre hasta el 27 de marzo de 2026, para plazos y actuaciones procesales.

A través de un comunicado el ente de justicia electoral dio a conocer la nueva disposición.

La medida del TJE es para cumplir con su labor constitucional.

Asimismo, para obtener información sobre la presentación y la tramitación de cada expediente, la misma se otorgará a través de la Secretaría del ente de justicia a los apoderados legales. IR