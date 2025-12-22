TJE exige a Finanzas agilizar de forma urgente los desembolsos presupuestarios

Tegucigalpa- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) hizo este lunes un llamado enérgico y urgente a la Secretaría de Finanzas (Sefin) para que cumpla con su deber legal de realizar, de manera inmediata, los desembolsos presupuestarios ordinarios que ya fueron debidamente aprobados por el Congreso Nacional.

A través de un pronunciamiento oficial, el órgano jurisdiccional electoral recordó que, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, depende de la transferencia oportuna de los recursos asignados para garantizar el normal desarrollo de sus labores. Sin embargo, advirtió que, pese a que el presupuesto otorgado al TJE es limitado, hasta la fecha no se han efectuado los desembolsos correspondientes.

Según el Tribunal, esta situación está generando serias dificultades para el cumplimiento de su labor jurisdiccional electoral, afectando no solo el funcionamiento institucional, sino también la garantía de procesos electorales transparentes y confiables, considerados pilares fundamentales de la democracia.

“El incumplimiento de estas obligaciones compromete la independencia y la eficacia de la justicia electoral, debilitando la institucionalidad democrática del país”, señaló el TJE, al reiterar que la Secretaría de Finanzas tiene la responsabilidad de respetar y ejecutar las disposiciones presupuestarias emanadas del Congreso Nacional.

En ese sentido, el Tribunal exigió el cumplimiento inmediato de los desembolsos presupuestarios aprobados por ley, subrayando que el fortalecimiento de la democracia requiere instituciones que funcionen con autonomía y cuenten con los recursos necesarios para desempeñar su mandato constitucional.

Finalmente, el TJE advirtió que no puede continuar desarrollando plenamente su labor sin el respaldo financiero que legalmente le corresponde, e insistió en que la transferencia oportuna de fondos es clave para preservar la independencia de la justicia electoral y la confianza ciudadana en el sistema democrático.LB