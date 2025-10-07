TJE estima que sentencia en caso de Jorge Calix se emitirá entre el 15 y 20 de octubre

Tegucigalpa- El presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores, informó este martes que el organismo ha recibido un recurso de apelación interpuesto por el ciudadano y diputado Jorge Cálix, relacionado con su solicitud de inscripción como candidato a diputado por el departamento de Olancho.

Flores explicó que el documento fue presentado formalmente ante la Secretaría General del TJE, y que se ha instruido su envío a los despachos de los magistrados para iniciar el proceso de valoración de las pruebas presentadas por Cálix y su apoderado legal.

“Vamos a urgir a la Secretaría General para que remita el expediente a los despachos correspondientes del pleno. Analizaremos la prueba que el señor Jorge, a través de su apoderado, está presentando en ese recurso de apelación”, señaló el presidente del TJE.

El magistrado recordó que el tribunal se encuentra “contra el reloj”, no solo por este caso, sino también por otros posibles recursos previos al proceso electoral, especialmente por los tiempos establecidos para la impresión de papeletas.

“Nos caracteriza como tribunal dar una pronta respuesta, en base a la Ley Orgánica Procesal Electoral. La carga de la prueba recae en el recurrente, en este caso el señor Jorge Cálix”, indicó.

Flores detalló que el tribunal podría requerir documentos adicionales, tanto públicos como privados, así como testimonios u otras pruebas complementarias, con el fin de emitir una resolución firme e inapelable, sustentada en estricto derecho.

El presidente del TJE recordó que, según la ley, el tribunal dispone de un plazo máximo de 30 días para emitir sentencia en este tipo de casos, aunque enfatizó que, dada la cercanía del proceso electoral, la resolución se emitirá a más tardar entre el 15 y el 20 de octubre.

“Sea Jorge Cálix o cualquier otro ciudadano, estamos en la obligación de dar una pronta respuesta a todos los reclamos de vulneración de derechos que llegan a nuestra instancia. El TJE es la última autoridad en materia electoral, y nuestras resoluciones son inapelables”, puntualizó Flores.LB