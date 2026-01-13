TJE empieza recuento jurisdiccional en alcaldía de La Lima

Tegucigalpa – El pleno de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), empezó este martes el recuento jurisdiccional en la alcaldía de La Lima en el departamento de Cortés.

Este órgano electoral revisará 23 actas con inconsistencias que se lo disputan el liberal Reynaldo Maldonado y el nacionalista Santiago Motiño.

El magistrado Mario Morazán comentó que hay miembros de las Fuerzas Armadas, representantes de organizaciones de sociedad civil, candidatos, observadores internacionales y personal del TJE.

“Empezamos el primer recuento jurisdiccional ordenado por el Tribunal de Justicia Electoral, este caso es uno de los 66, con transparencia el Consejo Nacional Electoral nos ha dicho que no hay certeza de los resultados”, dijo Morazán.

Indicó que este recuento dará la certeza necesaria para dar legitimidad al proceso, a los candidatos que asumirán los cargos de elección popular y al sistema electoral.

Mientras que el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, pidió al ganador que tenga la humildad y el perdedor que acepte los resultados electorales que salgan del recuento jurisdiccional.

De su parte, la magistrada Miriam Barahona exhortó a las Fuerzas Armadas que no les fallen, y que los resultados del recuento brindarán certeza.

“No vengan a exigir más de lo que la ley nos manda”, aseveró. AG