TJE debe resolver el caso de Cálix de manera expedita, indica exconsejero del CNE

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) tiene que resolver de manera expedita el caso del abogado Jorge Cálix quien pide ser inscrito en la planilla de diputados por el departamento de Olancho, indicó el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Germán Lobo.

Para Lobo, esto se debe a que faltan menos de 50 días para las elecciones generales del 30 de noviembre y no se debe seguir retrasando la impresión de las papeletas electorales.

“Esto nos podría causar alguna dificultad en el momento que se lleve a cabo la conformación de toda la maleta electoral”, señaló Lobo, quien también es candidato a diputado en Francisco Morazán.

El exconsejero también indicó que el Partido Liberal puede abstenerse a poner un candidato en sustitución de Cálix, como lo pidió el CNE al declarar sin lugar la solicitud de Jorge Cálix para sustituir a Samuel García en la planilla de diputados del Partido Liberal en Olancho.“Se podría correr el riesgo de que ese espacio, esa inconsistencia le anule la planilla al Partido Liberal y creo que el Partido Liberal no está para jugarse ese riesgo”, dijo Lobo al indicar que lo que debe hacer el PL es hacer una nueva propuesta y el CNE solo recibirla y esperar la resolución del TJE. VC