TJE confirma legalidad de sesiones virtuales y desmiente a magistrado Morazán en medio de crisis institucional

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) acreditó oficialmente que las sesiones virtuales realizadas por el pleno de magistrados en meses anteriores fueron desarrolladas conforme a la ley y debidamente certificadas, desmintiendo así los cuestionamientos del magistrado Mario Alexis Morazán, quien recientemente negó la validez de dichas reuniones.

Mediante certificación firmada por el secretario general del TJE, se constató la autenticidad de las actas de sesión ordinaria jurisdiccional No. TJE-II/SOJ-13-2025, celebrada el 13 de mayo de 2025, y No. TJE-II/SOJ-12-2025, del 6 de mayo del mismo año.

En ambas reuniones, el pleno —presidido por la magistrada Miriam Suyapa Barahona Rodríguez— sesionó de forma virtual mediante la plataforma Zoom, con la participación de los magistrados Mario Alberto Flores Urrutia y Mario Alexis Morazán Aguilera.

El documento oficial, fechado el 17 de octubre de 2025, establece que las copias de dichas actas fueron cotejadas con sus originales, que reposan en los archivos del Tribunal, “por lo que son auténticas”, según certifica el secretario general.

Estas pruebas demuestran que el TJE ya había celebrado sesiones virtuales de forma legítima y conforme a los procedimientos establecidos, lo que vuelve “inexplicable” —según fuentes internas del ente— la reciente postura del magistrado Morazán al desconocer esa práctica.

La controversia agrava la crisis que atraviesa el Tribunal a tan solo 41 días de las elecciones generales, en momentos en que las papeletas de los departamentos de Valle y Olancho permanecen paralizadas por falta de consenso interno.

El conflicto escaló aún más tras la recusación presentada por el magistrado Morazán contra el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, prolongando la parálisis institucional.

Mientras tanto, el país continúa a la expectativa de que el TJE, supere sus diferencias internas y logre avanzar en la preparación del proceso electoral, cuya credibilidad depende en gran medida del buen funcionamiento del órgano encargado de impartir justicia en materia electoral.LB