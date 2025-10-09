TJE concede medida cautelar con suspensión del acto reclamado a Jorge Cálix

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) concedió una medida cautelar con suspensión del acto reclamado a Jorge Cálix.

Lo anterior significa que el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá abstenerse de continuar de imprimir la papeleta electoral en la fórmula de diputados en el departamento de Olancho, donde Cálix pretende inscribirse.

Sin embargo, Cálix denunció que solo por esta resolución los magistrados del TJE ya son objeto de amenazas.

Acusó que los magistrados han sido amenazados “por el familión” que no quiere que él sea diputado. Se conoce como “el familión” a la presidenta Xiomara Castro, su esposo el exmandatario Manuel Zelaya y otros miembros de la familia presidencial.

“Hoy el Tribunal falló a mi favor, así que olanchanos nos vemos el 30 de noviembre”, exclamó el actual diputado del Congreso Nacional.

Cálix participó en las elecciones como precandidato presidencial, pero perdió, ahora busca ser inscrito como candidato a diputado por el departamento de Olancho.

No se les ocurra amenazar a magistrados, no se les ocurra utilizar el Ministerio Público para amedrentar a Jorge Cálix, ¿cuál es el miedo que me tienen?, dijo el parlamentario en una conferencia de prensa.

Exhortó a todos a reflexionar a quién le afecta su participación.

Adelantó que hoy se dio una resolución cautelar a su favor, pero el TJE deberá emitir una sentencia definitiva la próxima semana. (RO)