TJE aprueba reglamento de medios de impugnación y asigna ponencia de cuatro expedientes

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) aprobó este martes el reglamento de medios de impugnación electoral pese a tener un conflicto interno en el pleno de magistrados.

Este reglamento será vigente cuando se publique en el diario oficial La Gaceta.

Asimismo, comunicó que en una sesión ordinaria jurisdiccional se asignó la ponencia de los siguientes expedientes: TJE-0801-2025-00092, TJE-0801-2025-00093, TJE-0801-2025-00094 y TJE-0801-2025-00095.

Según el comunicado del TJE, el fin es que el magistrado designado prepare los autos calificando la admisibilidad -o no- de los recursos presentados y que luego sean sometidos a conocimiento y aprobación en una posterior sesión de pleno.

Aunque el documento no lo específica, entre los expedientes asignados estaría la solicitud del diputado Jorge Cálix para ser inscrito como candidato a diputado por Olancho.

Este martes se registró un nuevo capítulo del conflicto interno en el TJE luego de que, una vez más, el magistrado Mario Morazán abandonara la sesión de pleno sin justificación de su acción, a criterio de los otros dos funcionarios. AG