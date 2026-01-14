TJE admite y rechaza recursos de apelación en alcaldías y diputaciones

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) informó este martes , sobre la admisión e inadmisión de varios recursos de apelación relacionados con corporaciones municipales y el nivel electivo de diputados, como parte del proceso de revisión posterior a los comicios.

Según el comunicado oficial, el TJE admitió a trámite recursos de apelación en distintas alcaldías de los departamentos de Francisco Morazán, Valle, Santa Bárbara, Olancho, Intibucá, Cortés y Gracias a Dios, presentados por representantes de los partidos Liberal, Nacional y Libre.

Entre estos casos se incluyen municipios como Reitoca, Tatumbla, Nacaome, Valle de Ángeles, Talanga, La Lima y Brus Laguna, entre otros.

En contraste, el órgano electoral declaró inadmisibles recursos en el nivel municipal correspondientes a Villa de San Antonio (Comayagua) y San Luis (Comayagua), al no cumplir con los requisitos establecidos.

En el nivel electivo de diputados, el TJE también admitió recursos de apelación en los departamentos de Copán, Valle y Francisco Morazán, mientras que inadmitió otros presentados en Yoro, Cortés y Olancho.

El Tribunal reiteró que estas resoluciones se emiten conforme a la normativa electoral vigente y forman parte del procedimiento legal para dirimir controversias derivadas de los resultados electorales. (PD)