TJE admite a trámite nueve recursos; cinco a nivel de diputados y cuatro a nivel de alcaldías

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), admitió a trámite en las últimas horas cinco recursos a nivel de diputados y cuatro en el nivel de alcaldías, mientras que se inadmitieron cuatro a nivel de alcaldías y tres a nivel de diputados.

El portavoz del TJE, Edwin Cerrato indicó que en hay cuatro expedientes en trámite para sentencia correspondientes a Petoa, Protección y Nueva Frontera en el departamento de Santa Bárbara, todos del Partido Nacional.

En tanto, en trámite ya listo para emitir sentencia está un expediente de Oropolí, El Paraíso, del Partido Nacional.

“Se ha inadmitido a trámite, los recursos presentados, dos en uno mismo expediente de la alcaldía de El Progreso y Sulaco, en el departamento de Yoro, por el Partido Liberal. El de la Villa de San Antonio, por el Partido Nacional”, indicó Cerrato al agregar que en este último se presentaron tres recursos, uno fue desestimado, otro admitido y ya se realizó el recuento y al quedar conforme el candidato perdedor quedó desestimado el tercer recurso.

Asimismo un recurso a nivel de alcaldía del partido Libertad y Refundación (Libre) en el municipio de Langue, Valle, fue inadmitido a trámite.

“En las admisiones a trámite, a nivel de diputados, está uno del Partido Liberal del departamento de Atlántida, uno del Partido Liberal en Cortés, uno del Partido Nacional de Santa Bárbara, uno del PN de Francisco Morazán -de la candidata Suyapa Morales- y uno de PL de Copán”, detalló.

Cerrato dijo que se inadmitieron a trámite tres recursos que incluye uno del Partido Nacional de La Paz, otro de Libre de Santa Bárbara y uno del Partido Liberal del departamento de Yoro.

Asimismo, manifestó que se está trabajando de manera que se pretende terminar todos los recursos presentados el 20 de enero y con los recursos a nivel de alcaldías el 23 de enero.

De los 132 recursos presentados, el TJE ha admitido 42; unos 35 han sido inadmitidos y el resto siguen en lista. VC