TJ Watt, de Steelers, se somete a cirugía para reparar lesión en un pulmón

Redacción Deportes – Trent Jordan Watt, apoyador estelar de los Pittsburgh Steelers, se sometió con éxito a una cirugía para reparar una lesión en un pulmón que le fue diagnosticada en el entrenamiento del equipo; no jugará el próximo lunes ante los Miami Dolphins.

«TJ fue sometido a una cirugía exitosa para estabilizar y reparar un pulmón parcialmente colapsado que sufrió después de una sesión de tratamiento con punción seca en las instalaciones. El tiempo de recuperación no se ha determinado, pero todo salió bien; hoy le darán de alta del hospital», informó este viernes su hermano Justin James Watt, leyenda de los Houston Texans, quien ya está retirado.

La punción seca es una técnica de fisioterapia, similar a la acupuntura, que se utiliza para tratar problemas musculares.

Trent Jordan, veterano de 31 años, fue llevado al hospital, luego de que el miércoles pasado presentó dolor durante su entrenamiento, anunciaron los Steelers.

Según la información, en un principio se pensó que el problema del jugador era en la clavícula por la zona en la que presentaba molestias, pero luego de varios estudios se determinó que la lesión era un pequeño orificio en un pulmón, originado por el tratamiento, que fue reparado con éxito en la cirugía, pero que hará que se pierda el juego de la semana 15 de la temporada del lunes.

TJ Watt es el alma de la defensiva de los Steelers desde que llegó al equipo reclutado en la primera ronda del Draft 2017.

El apoyador siete Pro Bowl y cuatro ocasiones All-Pro, tiene, junto con Michael Strahan, la marca de mayor número de capturas de quarterbacks en una temporada, con 22.5.

En nueve temporadas, Watt ha conseguido 515 tackleadas, 115 capturas, ha forzado 36 balones sueltos, recuperado 14, tiene ocho intercepciones, 56 pases defendidos y una anotación defensiva.

Su influencia en el equipo es tan definitiva que en los 11 partidos que se ha perdido en su carrera, los Steelers tienen marca de un triunfo y 10 derrotas.

Ante la baja del veterano, Nick Herbig, de 24 años, dijo estar listo para mantener fuerte a la defensiva del equipo.

«Ese ha sido el lema del juego en mi carrera desde que estoy aquí. Simplemente estar listo, sin saber cuándo te van a llamar o cuándo tendrás oportunidades de ayudar al equipo en un rol más importante», afirmó Herbig.

El chico también mostró orgullo por la confianza que TJ Watt le ha transmitido para estar en el campo.

«Él tiene plena confianza mí y en el grupo de apoyadores. No se puede reemplazar a un tipo como él. Pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacerlo bien», concluyó el joven defensivo al final del entrenamiento del equipo. EFE