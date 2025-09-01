spot_imgspot_img
Titular del SAR confía que antes de finalizar el 2025 se aprobará Ley de Justicia Tributaria

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Rosa Mariana Ríos, confió en que el Congreso Nacional aprobará antes que finalice el presente año el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria.

“Creo que la ley va a ser aprobada este año, siento que el presidente del Congreso Nacional ha hecho un trabajo importante y confío que esos cinco votos falta los va a conseguir”, expresó la funcionaria.

Señaló que el gobierno está buscando justicia tributaria y no meter más impuestos.

Ríos descartó la implementación de la figura del monotributo señalando que afecta a los microempresarios y vendedores informales.

Reiteró que la Ley de Justicia Tributaria conlleva nuevos regímenes para nuevas inversiones para beneficios controlados para pequeños y grandes empresarios.

Cómo se desarrollará si los mismos empresarios se siguen beneficiando sin pagar impuestos, subrayó. AG

