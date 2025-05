Titular del IHTT acusa “doble moral” en dirigentes del transporte y les llama “torpes” por rechazar reformas en decreto

Tegucigalpa – Acusaciones y contra acusaciones se dan entre transportistas y autoridades por reformas en la Ley de Transporte.

El comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, cuestionó duramente a los dirigentes del rubro que han anunciado una paralización general en protesta por las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, asegurando que el decreto en discusión no busca perjudicar, sino más bien beneficiar a todos los transportistas del país.

Barahona calificó como “sorprendente la doble moral” de ciertos voceros del sector, y mencionó directamente al dirigente Wilmer Cálix, señalando que “no está facultado para hablar en nombre de todos los transportistas”, ya que muchos de los que protestan ni siquiera poseen unidades y actúan como “voceros de quienes sí trabajan, especialmente en el interior del país”.

“Yo aquí lo que les planteo es lo siguiente, me he reunido con ellos con los taxistas y con absolutamente todas las modalidades del transporte conozco la realidad de ellos y están esperando este decreto como agua de mayo para que vengan un par de torpes a querer boicotear ahora un proyecto de ley”.

“El decreto lo que busca es garantizar las concesiones a todos los transportistas por los próximos 12 años, indistintamente del gobierno que venga. No estamos otorgando nuevas concesiones; estamos resolviendo trámites pendientes, más de 30,000, que ellos mismos nos han venido a pedir”, expresó Barahona.

Según explicó, muchos transportistas tienen concesiones vencidas y no pueden renovarlas debido a que sus unidades ya no cumplen con los requisitos de antigüedad establecidos en la ley. No obstante, reconoció que en zonas rurales hay buses de más de 20 años que aún están operativos y son los únicos que pueden circular por caminos de terracería.

“Nosotros estamos actuando de buena fe, sin distinción política. Sabemos que los transportistas son nacionalistas y liberales, pero también sabemos que muchos están esperando este decreto como ‘agua de mayo’ para poder renovar sus permisos, acceder a financiamiento y modernizar sus unidades”, agregó.

Respecto a los artículos polémicos que han generado protestas, Barahona señaló que los diputados pueden revisar y eliminar algunos puntos del dictamen si así lo consideran, pero que no se debe frenar una iniciativa que está diseñada para beneficiar al sector en su conjunto.

“Lo inmoral es salir en medios a confundir a los compañeros que sí trabajan, que tienen buses viejos pero operativos. Este decreto permitirá renovar certificados de operación y abrir la puerta a productos financieros con tasas bajas para renovar flotas. ¿Por qué sabotear eso?”, cuestionó.

Finalmente, el funcionario reiteró que ha dialogado con todas las modalidades del transporte —taxistas, urbanos, interurbanos— y que la mayoría está a favor del decreto. “No podemos permitir que unos pocos torpedeen lo que tanto han pedido durante años”, concluyó.LB