El Conadeh insta a la ciudadanía a ejercer el voto en paz y tranquilidad

Tegucigalpa– La Comisionada Nacional de lo Derechos Humanos, Blanca Izaguirre instó hoy a la ciudadanía a no quedarse en casa y ejercer el sufragio.

La defensora de los derechos humanos dijo estar impresionada por la afluencia de gente y por la forma tranquila en se lleva a cabo el proceso electoral.

Esperamos que no se reporten incidentes , ni quejas graves que puedan ser violaciones a los derechos humanos.

Explicó que, en estas elecciones, se cuenta con una misión internacional de las defensorías del pueblo de México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala que realizan un proceso de observación electoral en el país.

Además, a nivel nacional, el Conadeh desplegó 607 personas que están participando como observadores en este proceso electoral.

Agregó que el objetivo de esta observación electoral es que se procure un enfoque de derechos humanos, que las elecciones sean transparentes, que haya afluencia de personas, que la gente tenga la certeza y la tranquilidad que ejercerá el sufragio.

Recordó que, desde la primera convocatoria, a las elecciones primarias, se le dijo a la ciudadanía que tengan la certeza y la tranquilidad que el Conadeh estará allí para apoyarles, acompañarlos, que vayan y no dejen de votar .

Destacó que no ha habido disturbios , todo está fluyendo con tranquilidad y en paz, que es lo que, al final, la gente esperaba para poder ejercer el sufragio de manera tranquila.

La Defensora de los Derechos Humanos exhortó a la ciudadanía a no quedarse en su casa y que lleguen a su centro de votación a ejercer el voto.

Blanca Izaguirre.

Los derechos humanos, un punto principal en las elecciones

Por su parte, la Defensora de los Habitantes de Costa Rica Angie Cruickshank agradeció la oportunidad de participar en estos comicios como observadora internacional, enfocados en la garantía del derecho al sufragio, en particular de adultos mayores, personas con discapacidad y, en general, de las personas en condición de vulnerabilidad.

Nos agrada ver la cantidad de personas que se están haciendo presentes en los centros de votación para ejercer su derecho al voto.

Indicó que Costa Rica va a tener elecciones, en febrero próximo, y espera que, al igual que en Honduras, transcurran con normalidad.

Estamos encantados que, en la región, tengamos que hacer estos procesos de observación electoral para garantizar que los derechos humanos sean un punto principal en las elecciones. IR