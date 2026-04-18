Titular del Cohep pide no desatender el sector productivo con eventual reducción del presupuesto a SAG

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo se mostró preocupada por la reducción anunciada en el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para el periodo fiscal 2026.

Valoró que exista reducción del gasto del gobierno en el Presupuesto General 2026, sin embargo pidió que no se deje de atender adecuadamente la parte productiva del país.

“Si hay reducciones, que bueno, pero que no se deje de atender la parte productiva, porque hay una reducción en el tema de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, una entidad muy importante para la seguridad alimentaria del pueblo hondureño”, expresó.

Dijo que no conoce el detalle sobre a qué apartados de la SAG aplicaría la reducción del presupuesto anunciada en el proyecto de Presupuesto General 2026 que envió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su aprobación.

Citó que existen muchos problemas en el tema de la salud, igualmente en educación, vías de comunicación e infraestructura, tanto de carreteras como de puertos y en seguridad alimentaria.

Gallardo remarcó que “ojalá pues que ese presupuesto contemple potencializar las secretarías o las entidades que realmente son productivas para el país y que podamos mejorar estas condiciones, así como potencializar entidades que dan financiamiento a los productores del agro”.

Justificó que el poder adquisitivo de los hondureños ha disminuido porque a la par ha bajado la productividad de la nación.

La representante de la iniciativa privada reconoció que es urgente ser más eficientes en la producción de productos para atender las necesidades y que también los ciudadanos tengan oportunidades que les permita un mejor ingreso para sostener a sus familias. JS