Titular del CNE reitera que falta de resolución del TJE arriesga impresión de papeletas de Olancho y Valle

Tegucigalpa – La titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, advirtió este viernes que la medida de suspensión de impresión de papeletas electoral implicaría el riesgo de impedir el derecho ciudadano al sufragio.

A través de su cuenta de red social “X”, Hall posteó sobre la resolución del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de suspender la impresión de papeletas de la planilla de diputados en los departamentos de Olancho y Valle.

Señaló que a las imprentas le quedan pocas horas para tener la posibilidad de entregar a tiempo las papeletas al CNE.

“Debe garantizarse el derecho a elegir de miles de hondureños habilitados para votar en Olancho y Valle. ¡Urge resolución definitiva que garantice la impresión de papeletas sin retrasos!”, clamó la consejera.

Hall indicó que el tiempo es perentorio, apremia y no permite tanta espera.

A 36 días de las elecciones generales, el TJE no ha definido los recursos del diputado Jorge Cálix y del ciudadano Cristian Adalid Villalobos para ser inscritos como candidatos a diputados por Olancho y Valle, respectivamente.

Sin embargo, hay una crisis a lo interno del pleno de magistrados del TJE que no han podido realizar sesiones por falta de quórum ante la ausencia de Mario Morazán.AG