Titular del CNA insiste en aplicar juicio político a altos cargos que socavaron la democracia

Tegucigalpa – “Por supuesto, yo pido, yo soy este frontal en ese tema, no podemos seguir como país perdonando al que no merece perdón, al que solamente va a calentar la silla y al que no va a hacer su trabajo”, expresó la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, consultada sobre juicio político para funcionarios que pusieron en vilo la democracia de Honduras.

Repreguntada sobre lo que pasará si no se aplica el juicio políticos a altos cargos como el Fiscal General, Johel Zelaya, y el consejero del CNE, Marlon Ochoa, la abogada Castellanos respondió que “A ver, qué va a pasar, va a pasar todo y no va a pasar nada, porque al final entonces vamos a tener servidores públicos que no hacen su trabajo y no hay ninguna consecuencia para estos servidores y entonces vamos a seguir debilitando la institucionalidad, la poca democracia que hoy tenemos y que ha sido sostenida precisamente por el pueblo hondureño”.

Remarcó que “creo que hay que exigirlo como ciudadanos, como hondureños comprometidos con la transparencia, con la lucha contra la corrupción, pero sobre todo con la defensa de la democracia”.

Castellanos sentenció: “Yo sí creo de que debe de haber juicio político y esto está en manos de cada uno de los diputados de este Congreso Nacional”.

Mientras sobre la reactivación del Consejo de la Judicatura, refirió que hay un planteamiento en el Congreso Nacional sobre el tema, “me parece que es una instancia necesaria en la Corte Suprema de Justicia”.

Puntualizó que hay que repasar un poco de historia, analizar qué fue lo que falló, “pero bueno, ya con esa experiencia yo creo que es un espacio que debe de generarse en el Congreso para tener pesos y contrapesos”. JS