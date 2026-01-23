Titular del CAH pide a nuevas autoridades gobernar con responsabilidad y visión de país

Tegucigalpa- El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, hizo un llamado a las nuevas autoridades del país, tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, a gobernar con responsabilidad y compromiso en favor de la población hondureña.

-Gustavo Solórzano llama a nuevas autoridades a impulsar reformas clave en los primeros 100 días.

“Deseamos de todo corazón que hagan las cosas bien. Es fundamental que la clase política que gobierna y quienes ejercen la oposición, que también es una forma de autoridad, entiendan que lo que los hondureños y hondureñas demandamos son mejores condiciones para Honduras”, expresó Solórzano.

El titular del gremio de abogados señaló que los primeros 100 días serán determinantes para medir la voluntad política de los nuevos funcionarios, especialmente en temas prioritarios como las reformas electorales, cambios a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.

A criterio de Solórzano, estas acciones son necesarias para garantizar elecciones limpias, transparentes y confiables, fortalecer los poderes del Estado y permitir que la ciudadanía elija a los mejores candidatos, y no que el voto sea utilizado como castigo en medio de la polarización política.

“Honduras merece un ambiente de armonía, institucionalidad y desarrollo social y económico. Háganlo bien, por amor a Honduras”, concluyó el presidente del CAH.LB