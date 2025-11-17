Titular del Ambiente, Lucky Medina ataca a consejera López en redes sociales

Tegucigalpa– El titular de Medio Ambiente y jefe de campaña del partido Libertad y Refundación (Libre), Lucky Medina atacó a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, señalando que la funcionaria “con todo y sus implantes de silicona” van a derrotar al bipartidismo.

“Díganle a las 10 familias, a los 25 grupos económicos, a Yesenia, a la cúpula mafiosa del bipartidismo, a Cossette -con todo y sus implantes de silicona-, que los vamos a derrotar”, posteó.

El funcionario describió despectivamente a la consejera, asimismo, al referirse al candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla al llamarlo “Yesenia”.

Medina pese a tener el cargo de jefe de campaña del partido oficialista, no renunció a su cargo como titular de Medio Ambiente.

El funcionario posteó en sus redes sociales junto a un video de la candidata presidencial Rixi Moncada cuando habla de los audios presentados por Marlon Ochoa ante el Ministerio Público donde denuncian un supuesto plan para realizar fraude, sin embargo, los audios no han sido peritados y que han sido utilizados por el oficialismo para denunciar fraude. IR