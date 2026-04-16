Titular de la SIT supervisa construcción de tramos carreteros en el oriente del país

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, reviso los avances en la construcción y reparación de tramos carreteros en Trojes, El Paraíso.

Ehrler, junto al equipo técnico de la institución, fue acompañados por alcaldes, el gobernador departamental y diputados de El Paraíso.

El proyecto, ejecutado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), tiene una longitud de 82 kilómetros, de los cuales 42 ya han sido desarrollados con concreto hidráulico, permitiendo que esta región altamente productora de carne, maíz, café y frijoles fortalezca su desarrollo y competitividad.

La visita de campo permitió conocer el estado de la carretera principal de Tegucigalpa hacia el oriente del país, el tramo Danlí–Trojes, así como la construcción del puente Los Robles y la caja puente ubicada en el sector de Las Manos, además de otras obras complementarias.

“Nuestro objetivo es reducir los tiempos de conexión entre los principales sitios de producción agrícola. El enfoque del presidente es impulsar el desarrollo del país, y debe existir un antes y un después durante este tiempo”, expresó el ministro Ehrler.

Las autoridades destacaron que este tipo de intervenciones permitirá mejorar la conectividad, dinamizar la economía regional y facilitar el comercio fronterizo, beneficiando a miles de hondureños. IR