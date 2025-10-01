Titular de la SAR considera que informe de clima de inversiones de EEUU es una campaña en contra de administración Castro

Tegucigalpa – La titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Mariana Ríos calificó el informe oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el clima de inversión en Honduras en 2025 como una campaña en contra del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

“Yo lo que creo es que son campañas las que se están dando contra el gobierno, porque nosotros hemos logrado un mejor clima para el sistema empresarial”, aseguró la funcionaria.

Según Ríos, en estos cerca de cuatro años de la administración de Libertad y Refundación (Libre), se crearon más de 17 mil 600 empresas, “contrario a lo han estado tratando de decir que en este gobierno se han cerrado una gran cantidad de empresas, eso no es cierto”.

El informe destaca que aunque en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro hay funcionarios que “comprenden y apoyan” el papel de la inversión privada en la creación de empleos y crecimiento económico, hay otros responsables en la toma de decisiones, así como altos dirigentes del oficialista partido Libre “han expresado una actitud más hostil hacia el sector privado en general”.

La directora de la SAR afirmó que el cierre de empresas es natural, ya que en todos los países se cierran y nacen empresas, pero que la empresas que se han creado dan una idea de cómo hay mejor clima empresarial y mejor trato a los empresarios, donde no se anda haciendo terrorismo fiscal.

“Por el contrario, nosotros hemos creado un departamento de orientación tributaria para los pequeños y medianos contribuyentes. Hemos facilitado mejores sistemas informáticos para la facilitación de la recaudación y hemos tenido un control tributario amigable con las empresas, así que es pura campaña la que están haciendo en contra de nuestro gobierno”, argumentó. VC