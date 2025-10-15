Titular de la CICEST es reconocida con doctorado Honoris Causa en Argentina por su lucha en defensa de los derechos humanos

Buenos Aires, Argentina – La secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), Sua Martínez Ibarra, en el marco del V Congreso Mundial por la Paz, Buenos Aires, Argentina, fue condecorada con el título de Doctora Honoris Causa.

Este evento se llama V Congreso Mundial por la Paz y la Cumbre Mundial de las Artes, la Ciencia, por la Paz y la Vida.

El reconocimiento le fue otorgado por su destacada trayectoria, que desde su adolescencia ha estado marcada por la lucha y defensa de los derechos humanos; su labor noble en protección de los más vulnerables la ha llevado a poner en alto a Honduras, su compromiso con los sectores más vulnerables y su firme contribución a la defensa de la dignidad humana y la educación para la paz en zonas de riesgo en Honduras.

Asimismo, Martínez presentó los avances en la lucha contra la trata de personas en Honduras y los procesos de reparación del daño a víctimas sobrevivientes.

Sua Martínez fue destacada en el evento como una de las 32 personalidades seleccionadas en América Latina galardonadas por las causas nobles y la defensa de los derechos humanos.

Martínez ha fungido como presidenta de la Coalición Regional contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT), la Asociación de Profesionales y Estudiantes de Honduras (APEH) y es catedrática universitaria.

Expresó que este reconocimiento lo toma para seguir sirviendo con mayor compromiso como defensora de los derechos humanos.