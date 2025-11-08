Titular de la Amhon llama a exministro Matheu: “Llorona, farsante, deshonesto y títere”

Tegucigalpa – El titular de la Asociación de Municipalidades de Honduras (Amhon), Nelson Castellanos arremetió contra el exministro de Salud, Manuel Matheu, a quien llamó: “Llorona, farsante, deshonesto y títere”.

En estos términos se refirió el también hermano del diputado de Libre, Sergio Castellanos, luego que Matheu denunciara un desface de 200 millones de dólares (más de 5 mil millones de lempiras) en la construcción de hospitales que ejecuta la Secretaría de Infraestructura.

En su red social X, Nelson Castellanos posteó: “El candidato más oportunista. Alias la llorona porque a eso se dedicó durante fue ministro. Farsante aparte de andar saltando de partido en partido el médico más deshonesto que conozco aparte de mediocre un títere de SN (Salvador Nasralla) y del que le ofrece chamba”.

(LEER) Exministro Matheu denuncia hay más de L.5 mil millones de desfase en la construcción de hospitales

Matheu se desempeño como ministro de Salud en el inicio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero luego fue destituido del cargo.

El diputado José Manuel Matheu aspira por la reelección en un curul en el Congreso Nacional a través del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD). JS