Titular de Finanzas encomienda su gestión a Dios y reitera compromiso de trabajar con transparencia

Tegucigalpa – Previo al inicio de sus funciones en la Secretaría de Finanzas, su titular Emilio Hernández Hércules se hizo acompañar del padre Carlo Magno Núñez para que bendijera las instalaciones donde funciona esa institución.

Hernández Hércules dijo que encomendó su gestión a Dios, con el firme compromiso de trabajar con transparencia y al servicio del pueblo hondureño.

“Me acompañan en esta nueva etapa la economista Lilian Rivera, como Subsecretaria de Crédito e Inversión Pública, y el economista Roberto Chang, como Subsecretario de Presupuesto, ambos son profesionales muy capaces y comprometidos”, resaltó el funcionario.

El ministro, quien se había venido desempeñando como comisionado propietario de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), destaca entre los primeros funcionarios que fue juramentado por el presidente Nasry Asfura. VC