Titular de Desarrollo Económico: reglamento del cemento no responde a intereses de precios

Tegucigalpa – El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, aseguró que el nuevo reglamento técnico para el cemento hidráulico en Honduras se debe únicamente a un proceso de carácter técnico orientado a fortalecer la calidad mercado.

“Yo lo puedo descartar, nosotros no tenemos ningún tipo de interés en este reglamento”, afirmó.

La Secretaría de Desarrollo Económico presentó este martes los alcances de la normativa, que busca establecer controles más rigurosos sobre la producción, importación y comercialización del cemento, con el fin de garantizar materiales seguros.

Ordóñez explicó que el reglamento incluye la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Reglamentación Técnica (CIRT), así como la creación de una mesa técnica encargada de supervisar la cadena de suministro, logística portuaria y condiciones del mercado.

El ministro enfatizó que la normativa fue elaborada por expertos y que su aplicación responde a criterios técnicos acumulados durante años de trabajo.

“Las decisiones deben ser técnicas, no pueden ser decisiones bajo presión”, expresó Ordóñez, al señalar que el reglamento no será modificado por intereses externos ni sectoriales.

En la presentación participaron representantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, el Colegio de Arquitectos y la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, quienes respaldaron la implementación de la normativa.

El funcionario concluyó que lo aprobado se aplicará de forma equitativa tanto a importadores como a productores nacionales, con el objetivo de garantizar mayor transparencia en el sector. AD