Titular de CSJ acepta alta mora en lo laboral, reclama presupuesto y dice casi no han recibido casos por corrupción

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, admitió este martes que hay una alta mora en la Sala de lo Laboral, al tiempo que reclamó transferencias presupuestarias y acentuó que son pocos los casos de corrupción que han ingresado durante su gestión.

– Nos gustaría juzgar en Honduras a los que han cometido delitos de narcotráfico y no tener que extraditarlos, dice Ráquel Obando.

– Se ha trabajado muy bien con el tema de las extradiciones y así continuará, prometió la titular del CSJ.

– No le quita el sueño que la sometan a un juicio político, declaró y agregó que cumple con su trabajo de forma profesional y transparente.

Ráquel Obando visitó la ciudad de San Pedro Sula para dialogar con jueces y magistrados de la ciudad industrial de Honduras.

“Hay mora específicamente en lo laboral, desde que llegamos a la Corte Suprema de Justicia ha tomado mucho interés”, dijo a periodistas.

Reveló que ha nombrado siete jueces adicionales en los Juzgados de la Laboral, sin embargo, las capacidades se quedan cortas ante el trabajo que existe.

Lamentó que ni contratando más personal ni que estos trabajen las 24 horas y los siete días a la semana, tendrán la capacidad para bajar la mora judicial.

Igualmente, mencionó que hay problemas de presupuesto en el Poder Judicial, como las transferencias de 1 mil 250 millones de lempiras adeudadas por la Secretaría de Finanzas.

Ráquel Obando señaló que los problemas del presupuesto le han impedido contratar más personal, y mejorar las instalaciones judiciales.

Añadió que el edificio judicial está saturado y “ya no cabe un alfiler más”, y tener que alquilar otras sedes, en lugar de ahorrar y tener otras instalaciones propias.

Informe de corrupción

Consultada por el tema del informe de Transparencia Internacional del Índice de Percepción a la Corrupción 2025, en la que Honduras bajó tres escalones y repite su peor clasificación histórica.

“De acuerdo a lo que nosotros nos ha ingresado al Poder Judicial en tema de corrupción son poquísimos casos”, contestó.

Reveló que no teme a un eventual juicio político en su contra, porque -según dijo- ha actuado de forma transparente en el ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, se refirió al embargo de la alcaldía de El Corpus por una demanda laboral de empleados por un monto de más de 63 millones de lempiras.

La titular del Poder Judicial respondió que fue un acuerdo de conciliación entre las partes involucradas.

“Lo que me preocupa es que esto se llevó en poco tiempo, la demanda fue otorgada el 26 de diciembre y el 5 de enero ya tenía un acuerdo de conciliación”, relató.

Esclareció que este caso no fue conocido por los Juzgados de Choluteca, pero que llama la atención este caso porque se está reflejando en otras instituciones estatales que provocan un perjuicio en las arcas y que debe de reglamentarse.

“Lo importante es saber que ese acuerdo está extralimitado porque si ellos tienen un derecho, pero no en la cantidad que se ejecutó el embargo”, externó.

Puntualizó que instruyó a Supervisión General para que de manera inmediata haga la investigación sobre lo que sucedió en este caso, y si hay un tipo de dolo que se remita al Ministerio Público.

Más de 60 hondureños han sido entregados a EEUU por delitos de narcotráfico desde 2014.

Extradiciones

Consultada sobre las extradiciones, dijo que hasta el momento no hay pedidos en extradición que sean personajes políticos.

Añadió que hasta el momento ha funcionado el proceso de extradición, por lo tanto así continuará para llevar a cabo estos procedimientos judiciales.

Ráquel Obando señaló que como titular de la justicia le gustaría juzgar en Honduras a los que cometen delitos de narcotráfico y no tener que entregarlos a otros países. AG