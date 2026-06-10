Tito Nieves prefiere la salsa de la calle, pero su lado romántico es el que «enamora»

San Juan– El veterano salsero puertorriqueño Tito Nieves asegura en una entrevista con EFE que prefiere la salsa tradicional o de la calle pero es su lado musical romántico el que «enamora» a las mujeres y, por tanto, protagoniza su nuevo disco ‘Desde el corazón’, el primero que publica en 5 años.

«A mí me encanta la descarga, lo que se llama la música de la mata. Lo que pasa es que uno no enamora a una mujer así», dijo Nieves, de 68 años y conocido como ‘El Pavarotti de la salsa’, sobre la versión más tradicional del género caribeño.

Pese a estos gustos, el intérprete de salsas románticas como ‘De mí, enamórate’, ‘Almohada’, ‘El amor más bonito’ y ‘Tuyo’ tiene claro el destinatario de sus canciones: «Yo le canto a las mujeres. El hombre, obviamente, se expresa de muchas formas, como el decirle a la mujer: ‘te dedico esta canción'».

Colaboraciones destacadas de Santa Rosa y Ruiz

El nuevo álbum, el cual Nieves presentará en la noche de este miércoles en La Factoría, una de las barras más conocidas del Caribe en el Viejo San Juan, contiene ocho canciones e importantes colaboraciones.

Junto al salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, Nieves interpreta el tema ‘Por siempre amigos’, mientras que con el cubano Rey Ruiz canta ‘Oye, corazón’.

El disco, que sale bajo el sello Rimas Entertainment -el mismo de Bad Bunny, Eladio Carrión y el también salsero boricua Christian Alicea- consta de cinco canciones inéditas, incluyendo un par de la panameña Grettel Garibaldi, y tres regrabaciones, entre ellas rancheras convertidas en salsa.

«Fui uno de los primeros (salseros) en grabar baladas fusionadas», afirmó Nieves, quien inició su carrera en Nueva York como corista del legendario salsero Héctor Lavoe y luego fue el cantante principal de El Conjunto Clásico, orquesta con la que grabó éxitos como ‘Panadero’, ‘Piragüero’, ‘Señora ley’ o ‘Quincallero’.

Su esposa le presentó nuevas canciones

Nieves admitió que, luego de haber lanzado en 2021 ‘Legendario’, fue su esposa, Janette Figueroa, quien lo impulsó a escuchar nuevas canciones y, con la ayuda de los productores musicales Ramón Sánchez, Carlos García y Junito Dávila, se dieron a la tarea de trabajar en su nuevo álbum.

«Cuando estoy en el carro, mi esposa me dice: ‘mi amor, escucha esta canción’, pero no con la intención de que la grabe, pero me la imagino en salsa», explicó el salsero, quien posteriormente se comunicaba con Sánchez para producirla.

Para Nieves, si a las mujeres les gusta su nuevo disco, «es un éxito», al tiempo que adelantó que ya trabaja en más álbumes con Rimas Entertainment, entre ellos otro de canciones románticas, uno en inglés y uno en homenaje a México, de cuyo país ha rehecho temas del mexicano Marco Antonio Solís.

Salsa romántica desde la década de los 80

Según recordó Nieves, a principios de la década de 1980 los salseros Louie Ramírez y Rey de la Paz fueron los primeros que empezaron con la idea de hacer canciones de salsa romántica y rehaciendo temas de otros ritmos musicales en su estilo caribeño.

Desde aquel momento, otros salseros, incluyendo a Nieves, Santa Rosa, Rey Ruiz, Frankie Ruiz, Eddie Santiago, Willie González, Lalo Rodríguez, Víctor Manuelle, y orquestas como El Grupo Niche de Colombia, se unieron al movimiento de la salsa romántica.

«Desde ese entonces, las mujeres fueron las que más apoyaron la salsa. Y ha sido así; el juego no ha cambiado», aseguró Nieves, intérprete de éxitos como ‘Fabricando fantasías’, ‘El amor más bonito’, ‘Sonámbulo’ y ‘Le gusta que la vean’. EFE