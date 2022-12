Tite: “Hay que tener el valor para, con la presión, jugar así”

Doha – Tite, seleccionador de Brasil, sacó pecho por el juego alegre mostrado por su equipo al asegurar que “hay que tener valor” para hacerlo con “la presión” que viven por ganar un Mundial, a la vez que repitió que sus bailes no “menosprecian a nadie” y que forman parte de “la cultura brasileña”.

“Jugar así es la identidad del fútbol brasileño. Les damos confianza para que den lo mejor de sí mismos. Es nuestra característica. Bajo tanta presión, hay que tener el valor de jugar así, aunque corras el riesgo de que te critiquen. Y ya lo he experimentado, pero ese es el tipo de fútbol en el que yo creo, aunque haya críticas si no ganas el título. Pero es en lo que creemos”, dijo en rueda de prensa.

“No es mi equipo. Es la selección brasileña, a la que tengo la responsabilidad de entrenar. Lo lamento mucho y no voy a hacer comentarios de gente que no conoce la historia y la cultura de Brasil. El bailar es parte de la cultura brasileña, y no menospreciamos a nadie. Es nuestra forma de ser. Y en términos culturales, podemos ayudar a la educación de los chicos”, comentó.

“Tengo una conexión con la generación joven, con unos jugadores que podrían ser mis nietos. Tengo 61 años. Si tengo que bailar, bailaré. De forma muy sutil, no es mi perfil. Les pedí que me escondieran. Tengo que entrenar más, lo sé”, bromeó el técnico.

Una comparecencia previa al partido frente a Croacia de este viernes (18:00 hora local, -3 GMT), que inaugurará los cuartos de final de Qatar 2022, y en la que volvió a mandar sus mejores deseos a Pelé a la par que esperó que su figura “inspire” a la gente valores de “solidaridad, respeto, aceptar las diferencias y convivencia”.

“De Croacia destacó la altísima calidad técnica en sus tres centrocampistas; aunque también es un equipo con calidad técnica colectiva, capacidad física y persistencia. Reconocemos las virtudes del rival, pero nos enfocamos en repetir nuestros parones de rendimiento, jugar en la excelencia”, analizó.

Además, comentó las posibilidades que hay de que Alex Sandro, quien ultima la recuperación de sus molestias musculares, pueda jugar frente a Croacia: “Se entrenará por la tarde para ver la disponibilidad para el partido. Aún tengo que verlo con el departamento médico y físico. Dependerá de si está esta tarde o no”, valoró. (RO)