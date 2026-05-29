Tiroteos en Rigores tienen como propósito desafiar a la Policía y militares, señala jefe policial

Tegucigalpa – Cuerpos de seguridad informaron que las descargas de armas de fuego de grueso calibre registradas recientemente en el sector de Rigores tendrían como propósito provocar y desafiar a las autoridades policiales y militares que mantienen presencia en la zona.

El comisionado Jasser Ramos señaló que las investigaciones avanzan de manera significativa y que los presuntos responsables de estos hechos violentos ya fueron identificados por los entes de seguridad.

Según las autoridades, las acciones forman parte de actividades intimidatorias ejecutadas por grupos criminales que operan en la región, lo que ha incrementado la tensión y preocupación entre los pobladores.

El funcionario aseguró que se trabaja en la recolección de pruebas y en el fortalecimiento de los procesos investigativos con el objetivo de judicializar a los implicados y presentarlos ante los tribunales correspondientes.

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia y saturación en el sector para reforzar la seguridad y evitar nuevos incidentes armados en la zona.

El pasado 21 de mayo, se registró una matanza de campesinos en donde murieron 20 personas generando temor en la población.

Tras la masacre, las autoridades determinaron intervenir el departamento ante los hechos violentos que se registran constantemente en esa zona caribeña del país. IR