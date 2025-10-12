Tiroteo en San Esteban deja un muerto y al menos tres heridos

Tegucigalpa – Al menos tres personas resultaron heridas y una muerta tras un tiroteo desatado este domingo en el municipio de San Esteban, en el departamento oriental de Olancho.

Los reportes de la Policía Nacional, quienes ya llegaron al lugar del incidente; una gasolinera y que los heridos ya están recibiendo atención médica. Además indican que habría una persona que resultó muerta.

Trasciende además que los heridos no son originarios de ese municipio, sino que de Patuca.

En base a los registros del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), que recopila las muertes violentas entre el 1 de enero y el 24 de septiembre del presente año, se han registrado 163 homicidios en el departamento de Olancho, solo detrás de Francisco Morazán que reporta a esa fecha 253 muertes violentas y Cortés con 240 homicidios.

Los registros oficiales también revelan que dos municipios olanchanos integran el top 25 de los más violentos de Olancho, donde Juticalpa, con 46 homicidios, es el municipios que más reportes tiene y el quinto puesto a nivel nacional, seguido de Catacamas con 40 homicidios hasta el pasado 24 de septiembre. Este municipio ocupa el octavo lugar como municipio más violento del país.

Los registros policiales indican además que de los 23 municipios que integran el departamento, únicamente dos tienen reporte de cero bajas por violencia, aunque La Unión, uno de estas jurisdicciones, reporta un herido por arma blanca. PD