Timothée Chalamet protagonizará un filme sobre el jugador de ping pong Marty Reisman

Los Ángeles (EEUU) – La estrella de cine Timothée Chalamet (‘Dune’) protagonizará ‘Marty Supreme’, una película biográfica inspirada en el jugador de tenis de mesa Marty Reisman, fallecido en diciembre de 2012, informó este lunes la productora estadounidense A24.

Los detalles de la cinta, escrita por Josh Safdie y Ronald Bronstein, todavía se desconocen, aunque en la imagen compartida por A24 en sus redes sociales para anunciar la participación de Chalamet puede verse una pelota blanca de golf con la frase ‘Made In America’ (‘Hecho en América’) inscrito.

Según ha podido saber la revista especializada Variety, el largometraje tratará sobre Reisman, conocido como “el mago de tenis de mesa” y una de las personalidades más reconocidas de esta disciplina deportiva.

Reisman comenzó su carrera siendo un estafador en Manhattan y terminó ganando 22 títulos importantes en este deporte entre 1946 y 2002, además de cinco medallas de bronce en los Campeonatos Mundiales de Tenis de Mesa.

A los 67 años compitió en el Campeonato Nacional de Hardbat (EEUU) y se convirtió en el jugador de mayor edad en ganar una competición nacional abierta en un deporte de raqueta.

La leyenda del deporte estadounidense publicó su propia biografía en 1974, titulada ‘The money player: The confessions of America’s greatest table tennis champion and hustler’ (‘El jugador del dinero: Las confesiones del mayor campeón y estafador de tenis de mesa de Estados Unidos’).

Por su parte, Chalamet también protagonizará la biopic ‘A Complete Unknown’, una película que seguirá la vida del cantautor ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, Bob Dylan, que aun se mantiene sin fecha de estreno. EFE