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Times Square se tiñe de rojo

Usa 2026 - Noticias

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EFE
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NUEVA YORK, 20/07/2026.- Entre las gigantescas pantallas publicitarias en la icónica plaza de Times Square destaca un llamativo anuncio de El Corte Inglés, con la segunda estrella, para celebrar la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial 2026. EFE

Nueva York.– Miles de aficionados españoles celebraron en Times Square el título de campeón del mundo tras vencer a Argentina (1-0) en New Jersey, en un entorno teñido de rojo, y en especial con el gran neón vertical de El Corte Inglés felicitando a la selección española con el lema: “¡Enhorabuena campeones!”.

Todos aquellos que no tenían vuelo de regreso inmediato a Madrid, eligieron Times Square como punto de reunión para festejar la segunda estrella del Mundial.

Un ambiente de fervor, donde no faltó la charanga, el buen humor y dos cánticos imprescindibles en cualquier fiesta de la selección: ‘Yo soy español’ y el sempiterno ‘¡Que viva España!’, de Manolo Escobar, una de las canciones más reconocidas por el mundo entero para identificar a España.

Temas de Aitana como ’Superestrella’ o ‘La potra salvaje’ de Isabel Aaiún, habituales entre la gente más joven, también fueron escuchadas.

España acaparó todos los premios individuales: Rodri, Balón de Oro al mejor jugador del Mundial; Unai Simón, guante de oro al mejor portero, y Pau Cubarsí, elegido mejor jugador joven del campeonato.

El Corte Inglés, que colabora con EFE en la difusión de este contenido y que ya había apoyado a la selección de Luis de la Fuente, el día anterior con el lema ‘Go for it’, ‘Vamos a por todas’, culminó así su apoyó en Nueva York a la selección en el Mundial de EE. UU., México y Canadá.

El mundo de la publicidad aún recuerda el histórico anuncio del Mundial ‘82 en España con aquel recordado spot de jugadores como Arconada, Gordillo, Tendillo, Camacho, Gallego o Quini promocionando los trajes de Emidio Tucci para la compañía. EFE/ir

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