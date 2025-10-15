Tim Cook dice al ministro chino de Industria que Apple aumentará su inversión en el país

Pekín – El consejero delegado de Apple, Tim Cook, aseguró al ministro chino de Industria y Tecnología de la Información, Li Lecheng, que la compañía aumentará su inversión en China y elevará el nivel de cooperación bilateral con el objetivo de lograr un desarrollo «mutuamente beneficioso», informó este miércoles el Ministerio.

Durante una reunión entre ambos celebrada hoy en Pekín, ambas partes abordaron la situación de la empresa estadounidense en el país y las posibilidades de cooperación en el ámbito de la electrónica y la información.

Li destacó que China cuenta con un «mercado de enorme tamaño» y con un sistema industrial «completo», lo que, a su juicio, ofrece un «elevado potencial de inversión y consumo».

El titular de Industria añadió que el país continuará promoviendo una apertura de alto nivel al exterior y fomentando la «industrialización inteligente» y la «inteligencia industrial» para crear un «entorno empresarial favorable a las compañías extranjeras, incluida Apple».

El ministro expresó su deseo de que la empresa estadounidense «continúe profundizando su presencia» en el mercado chino, colaborando con las compañías locales en innovación y desarrollo a lo largo de la cadena de suministro y «participando activamente en el nuevo proceso de industrialización».

Apple, que opera en China desde hace dos décadas, mantiene una amplia red de proveedores y socios de ensamblaje en el país, donde se concentra una parte sustancial de su cadena de producción global.

En los últimos años, la firma ha diversificado parcialmente su manufactura hacia otros países asiáticos, aunque China sigue siendo su principal base de producción.

El lunes, Cook anunció que el nuevo iPhone Air saldrá a la venta en China continental el próximo 22 de octubre, coincidiendo con la entrada en vigor de los servicios de tarjetas electrónicas eSIM ofrecidos por las tres principales operadoras del país.

La ‘gran China’ (China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán) es el tercer principal mercado para Apple detrás del continente americano y Europa.

Pese a la creciente competencia local de marcas como Huawei y Xiaomi y a las tensiones comerciales entre Pekín y Washington, Cook ha reiterado durante sus visitas al gigante asiático su compromiso de seguir ampliando la inversión y el desarrollo tecnológico en el país. EFE