Tilda Swinton recibirá el Oso de Oro honorífico de la 75ª Berlinale

Berlín – La oscarizada actriz escocesa Tilda Swinton, protagonista entre otras películas del filme más reciente del cineasta español Pedro Almodóvar, recibirá el Oso de Oro honorífico por toda su obra en la gala de inauguración de la 75ª Berlinale, que arranca el 13 de febrero próximo, anunció este viernes la organización del Festival Internacional de Cine de Berlín.

«La amplitud de la obra de Tilda Swinton es impresionante. Aporta al cine mucha humanidad, compasión, inteligencia, humor y estilo y, a través de su trabajo, amplía nuestras ideas del mundo. Tilda es uno de nuestros ídolos del cine moderno y forma parte de la familia de la Berlinale desde hace mucho tiempo. Nos complace especialmente poder entregar a Tilda Swinton el Oso de Oro honorífico», afirmó la directora del festival, Tricia Tuttle.

La actriz, por su parte, recuerda que la Berlinale fue el primer festival de cine al que asistió, en 1886, con su primera película, «Caravaggio», de Derek Jarman.

«Fue mi puerta de entrada al mundo en el que he creado la obra de mi vida hasta la fecha -el mundo del cine internacional- y nunca he olvidado lo que le debo. Ser honrada de esta manera por este festival tan especial me emociona profundamente. Será un privilegio y un placer para mí celebrar, una vez más el próximo mes de febrero, este lugar tan inspirador, que siempre ofrece encuentros maravillosos e inspiradores», añadió.

Swinton mantiene desde hace año un vínculo estrecho con la Berlinale, cuyo jurado presidió en 2009, además de haber aparecido en 26 películas del programa del festival, entre ellas «Caravaggio», Oso de Plata en 1986; «The beach» («La playa», 2000), de Danny Boyle; «Derek», de Isaac Julien y Bernand Rose (2008); «Julia» («Crimen repentino», 2008), de Eric Zonca; «The Garden» (1991), de Jarman; y Last and First Men», de Jóhann Jóhannsson (2020).

Comenzó su carrera cinematográfica con Jarman en 1985 y participó en todas sus películas, entre ellas «The Last of England» (1987), «War Requiem» (1989), «Edward II» (1991), por la que ganó el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Venecia, y «Wittgenstein» (1993).

Alcanzó mayor fama internacional en 1992 con su interpretación de «Orlando», de Sally Potter, basada en la novela de Virginia Woolf.

Swinton ha trabajado con numerosos directores de renombre, como Tony Gilroy en «Michael Clayton» (2007), que le valió el BAFTA y el Oscar a la mejor actriz de reparto, así como Béla Tarr en «A londoni férfi» («L`homme de Londres», 2007).

También trabajo en «Only Lovers Left Alive» («Sólo los amantes sobreviven, 2013) y «The Dead Don’t Die» («Los muertos no mueren», 2019), de Jim Jarmusch; «I Am Love» («Yo soy el amor», 2009), «A Bigger Splash» (2015) y «Suspiria» («Suspiria. El maligno», 2018), de Luca Guadagnino; «The Souvenir», partes 1 y 2 (2019, 2021) y «The Eternal Daughter» (2022), de Joanna Hogg; y «Snowpiercer» («El expreso del miedo», 2013) y «Okja» (2017), de Bong Joon Ho.

Más recientemente protagonizó «Asteroid City» (2023), de Wes Anderson, con quien ha trabajado cinco veces, «Three Thousand Years of Longing» («Érase una vez un genio», 2022), de George Miller; «The Killer» («El asesino», 2023), de David Fincher; y «The End» (2024), de Joshua Oppenheimer.

«The Room Next Door» («La habitación de al lado», 2024) supone la segunda colaboración Almodóvar tras «The Human Voice» («La voz humana», 2020).

Fue galardonada con el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia por su trayectoria profesional. EFE