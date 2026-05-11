TikTok lanza en el Reino Unido una versión de pago sin publicidad

Londres.- La red social TikTok ha lanzado en el Reino Unido una versión de pago sin publicidad que cuesta 3,99 libras (4,6 euros) al mes, un modelo que ya está vigente en otras redes como Instagram, Facebook o YouTube.

La medida, que será comunicada a los usuarios mayores de 18 años, será implementada «en los próximos meses», según la compañía.

El pago de esa versión de pago lleva añadida otra ventaja: el compromiso de TikTok de no compartir los datos de los usuarios con fines comerciales.

Según interpretan los medios británicos, este anuncio de TikTok responde a la presión del organismo británico de protección de datos (GDPR) para que las compañías propietarias de redes sociales no puedan almacenar ni explotar datos sin consentimiento expreso de los usuarios.

«Nuestra nueva versión libre de publicidad va a dar al público un mayor control de su experiencia -dijo el director de gestión de TikTok para Reino Unido, Kris Borger, citado por la BBC-. Así damos a la comunidad la flexibilidad de interactuar con TikTok del modo que les convenga». EFE/ir