Tiger Woods: «No sé cuántos Masters de Augusta me quedan»

Chicago (EE.UU.) – Tiger Woods, cinco veces campeón del Masters de Augusta, reconoció este martes que tiene claro que nunca volverá a estar al máximo de la forma tras la grave lesión sufrida en un accidente de carretera en 2021 y que no sabe «cuántos» Masters le quedan, por lo que disfruta al máximo «de los momentos».

«No sabía si podría volver a jugar a este nivel. El accidente fue duro y aprecio el hecho de poder jugar. Llegar aquí y jugar en Augusta es especial. Aprecio los recuerdos que tengo, en competición o entrenamiento. Me pasaron muchas cosas aquí y estoy feliz por poder jugar», dijo Woods, que acabó en la posición 47 en su participación del año pasado.

«No puedo competir como podía hacer anteriormente, pero seguir compartiendo momentos y jugar es fantástico», insistió.

No se escondió y reconoció que la de este año puede ser una de sus últimas participaciones en Augusta.

«Se me pasa por la cabeza que puede ser mi última vez. No sé cuántos Masters me quedan, solo aprecio los momentos», dijo.

«Ahora es distinto, siempre me ha gustado entrenar, prepararme para los eventos. Ahora es mucho más duro, no juego muchos torneos, pero la alegría es distinta, paso más tiempo con mi hijo, creamos recuerdos juntos, compartimos momentos que yo viví anteriormente con mi padre. Es increíble el vínculo que se crea gracias a este deporte», agregó.

A nivel físico, Woods consideró que este año llega a Augusta en mejor estado de forma respecto a 2022.

«A nivel de movilidad no estoy dónde me gustaría. Como ya dije, estoy afortunado por tener la pierna. Ha sido duro y seguirá siéndolo. Estoy trabajando en la resistencia, incluso si nunca será lo mismo. Esto es mi futuro, lo acepto», aseguró.

«Mi juego es mejor que el año pasado en este momento. Mi resistencia es mejor, pero me duele un poco más que al año pasado. Eso es porque hasta ese momento no había apretado tanto. Jugué en febrero en Los Ángeles y ahora me tomé un tiempo. Puedo golpear mucho, el problema para mí es caminar hacia adelante», añadió.

Tiger comenzará el Masters este jueves a las 10.18 hora del Este de Estados Unidos (14.18 GMT) junto al noruego Viktor Hovland y a Xander Schauffele.

El golfista estadounidense, ganador de quince ‘grandes’ en su carrera, sufrió fracturas en la tibia y el peroné de la pierna derecha, además de heridas en los huesos del pie y del tobillo, que lo tuvieron varios días internado en el hospital Harbour UCLA de Los Ángeles, tras un grave accidente de carretera sufrido en febrero de 2021.

El año pasado, Woods acabó en la posición 47 en el Masters de Augusta, del que es cinco veces campeón, se retiró tras tres rondas en el Campeonato de la PGA y disputó su último torneo en el Abierto británico.

(vc)