Tiger Woods dice que su recuperación avanza más lenta de lo que desearía

Miami (EEUU) – El golfista Tiger Woods, ganador de 15 ‘grandes’, afirmó este martes que su recuperación tras la cirugía a la que se sometió el pasado octubre avanza más lenta de lo deseado y aseguró que está «muy lejos» de saber cuál será su calendario en 2026.

La recuperación «no va tan rápido como me gustaría», dijo el golfista durante una conferencia de prensa previa al Hero World Challenge que comienza este jueves en Bahamas, aunque precisó que el proceso «fue algo bueno que necesitaba que sucediera».

«Solo requiere tiempo y dedicación en el proceso de rehabilitación», agregó.

Woods, que cumplirá 50 años el 30 de diciembre, se sometió el pasado 11 de octubre en Nueva York a una cirugía para reemplazar un disco lumbar, la segunda operación del jugador este año tras romperse el tendón de Aquiles izquierdo en marzo.

El deportista agregó que recientemente recibió autorización para hacer ‘chipping’ y ‘putting’, aunque no reveló una fecha para su regreso al circuito profesional.

Además descartó su participación en el PNC Championship que tendrá lugar entre el 18 y el 21 de diciembre en Orlando, y en el que siempre ha participado junto a su hijo en las últimas ediciones.

El último torneo oficial que disputó Woods fue el Abierto Británico de 2024, cuando no pasó el corte. Ese mismo septiembre se sometió a otra intervención quirúrgica. EFE