Tiene que morir un diputado o un familiar para que actúen: presidenta de Asociación de Personas Fallecidas en accidentes

Tegucigalpa – La presidenta de la Asociación de Personas Fallecidas en Accidentes de Tránsito, Tatiana Uclés, cuestionó este jueves a las autoridades por no reaccionar ante la tragedia que deja estos incidentes viales.

Uclés reaccionó a la muerte de siete policías tras ser embestidos por una rastra en el sector de El Rodeo en el departamento de Comayagua, zona central de Honduras.

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“¿Qué tendrá que pasar? ¿Morir un diputado? ¿Morir algún familiar de ellos en alguna situación así para que ellos actúen?, porque estamos esperando sentir más dolor”, dijo al noticiero TN5 Matutino.

Manifestó que tiene 15 años de estar repitiendo que los accidentes viales es una pandemia desatendida y sigue viendo autoridades no les importa atenderla.

Añadió que los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta en el país.

La presidenta de esta plataforma se preguntó si las autoridades han procesado o interrogado al dueño de la rastra que provocó este hecho vial y si pagará indemnización.

Señaló que el Código Procesal Penal no tiene espacio para los dueños de la rastra y que solo abarca al conductor.

Lamentó que en las últimas semanas ha habido tragedias viales a causa de dos vehículos pesados en la que sus conductores irrespetaron las normas preventivas, fueron irresponsables y más las fallas humanas.

“Nos indigna que el Congreso Nacional se vaya de vacaciones (…), dejando trabajos pendientes porque están cansados”, cuestionó.

También criticó a las personas que han grabado videos de los cuerpos sin vida de los policías en la calle irrespetando a los familiares. AG