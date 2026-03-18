¡Pánico! Tiembla fuerte en el norte de Honduras

San Pedro Sula – Un fuerte sismo se registró la mañana de este miércoles en Guatemala, pero se sintió fuerte especialmente en la zona norte de Honduras.

– El movimiento telúrico ocurrió en la zona del Motagua, frontera entre Honduras y Guatemala, y se prevé réplicas en los próximos minutos.

Según la página de Ineter, el sismo se registró en Puerto Barrios Guatemala a las 11:35 de la mañana. El sismo no ocurrió dentro del océano, por lo que no habría alerta de tsunami.

El sismo fue de magnitud 5.2 en la escala de Richter con una profundidad de 4 kilómetros.

En San Pedro Sula, los trabajadores salieron de los edificios para resguardar sus vidas cumpliendo el protocolo, asimismo, en centros educativos y la empresa privada.

Hasta el momento no se reportan víctimas, ni daños materiales. IR