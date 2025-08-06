Thomas Müller ficha por el Vancouver Whitecaps de la MLS

Miami (EE.UU.).– El Vancouver Whitecaps de la MLS anunció este miércoles el fichaje del alemán Thomas Müller, procedente del Bayern Munich, y que se suma a una larga lista de jugadores con amplia experiencia en Europa que desembarcaron recientemente en la competición doméstica norteamericana.

El club canadiense, actual subcampeón de la Concacaf Champions League, dio la bienvenida de Müller a través de un video publicado en la red social X, en el que mostró algunos de los momentos más destacados del mediapunta con su antiguo club.

Sin embargo, no desveló detalles sobre la duración del contrato.

«Esta hecho. Vamos Vancouver Whitecaps FC», escribió por su parte Müller en su cuenta de X, compartiendo el mismo video.

El equipo canadiense ocupa actualmente la segunda posición de la tabla de la Conferencia Oeste, con 45 puntos, uno menos que el San Diego.

Müller se une así a una competición en la que también se encuentran otros veteranos con experiencia en el viejo continente, como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets o la reciente incorporación del Inter Miami, Rodrigo De Paul.EFE/ir