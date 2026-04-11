Thirty Seconds to Mars, la banda de Jared Leto, anuncia conciertos en Madrid y Valencia en abril de 2027

Madrid.- Thirty Seconds to Mars, la banda de rock comandada por el también actor Jared Leto, ha anunciado este viernes la celebración de dos conciertos en España que tendrán lugar en abril de 2027, concretamente uno en el Movistar Arena el día 8 y otro el día 9 en el Roig Arena de Valencia.

Serán parte de su gira ‘A Beautiful Lie vs This Is War’, en la que pondrán frente a frente las canciones de dos de sus álbumes más emblemáticos, ‘A Beautiful Lie’ (2005), que fue su segundo trabajo y despachó más de 2 millones de copias solo en EE.UU., y ‘This Is War’ (2009), su sucesor, que incluía el éxito ‘Kings and Queens’, entre otros.

Además, como atractivo añadido de este «tour», la promotora ha anunciado que el exmiembro de la banda Tomo Miličević se reunirá con los hermanos Jared y Shannon Leto, «marcando un regreso al escenario poco habitual y muy esperado».

Las entradas estarán disponibles en venta general el próximo 17 de abril, a partir de las 10 horas. No obstante, habrá dos preventas, una organizada por la plataforma SMusic del Banco Santander desde las 10 horas del día 15 y otra, 24 horas después, para registrados en la web de la promotora de los conciertos, Live Nation.

Inicialmente serán 17 las fechas de la gira europea que arrancará solo dos días antes de recalar en España. Será el 6 de abril en el MEO Arena de Lisboa, con paradas en ciudades como Milán (11 de abril), Múnich (12 de abril), París (26 de abril) o Londres (28 de abril) y final en Dublín el 1 de mayo.

Fue en 2002 cuando esta banda estadounidense lanzó su primer disco homónimo, ‘Thirty Seconds To Mars‘, y su discografía se extiende hasta el momento hasta ‘It’s The End of the World But It’s a Beautiful Day’ (2023), el sexto de su carrera, habiendo vendido más de 15 millones de copias de todos ellos, según cifras de su oficina.