Thiago Pitarch cumple “un sueño” tras jugar “el partido” que se “pone siempre en el FIFA”

Madrid – Thiago Pitarch, centrocampista del Real Madrid de 18 años, se estrenó este miércoles como titular en la Liga de Campeones, en la goleada 3-0 al Manchester City, que calificó como “un sueño” ya que es “el partido” que se “pone siempre en el FIFA -videojuego de fútbol- para jugar”.

“Es un sueño. El partido que te pones siempre en el FIFA para jugar. Muy contento por la victoria y por cómo hemos jugado todo el partido”, señaló en Movistar+.

Un Thiago Pitarch que agradeció la confianza a su entrenador, Álvaro Arbeloa. “Le estaré agradecido siempre. Me da mucha confianza e intento devolvérsela. Él me pide que juegue con confianza y personalidad”, señaló.

Un resultado, 3-0, a pesar del que instó a no confiarse en una eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones en la que queda la vuelta en Manchester el martes 17 de marzo. “Estamos contentos, pero sin confiarnos demasiado, que falta el partido en Manchester y seguro que saldrá bien si jugamos como hoy”, dijo. JS