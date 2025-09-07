‘The Studio’ lidera primera noche de los Creative Arts Emmy y ‘Andor’ gana cuatro premios

Nueva York – Las series ‘The Studio’, ‘The Penguin’ y ‘Severance’ lideraron este sábado la primera noche de los Creative Arts Emmy, mientras que Andor, la precuela de Star Wars protagonizada por el mexicano Diego Luna, se llevó cuatro estatuillas.

‘The Studio’ ganó en la primera gala de estos premios, que se celebran en el teatro Peacock de Los Ángeles, nueve de estos galardones, entre ellos el de Mejor Casting en una comedia, el de Mejor Fotografía y el de Mejor actor invitado, este último gracias a la interpretación de Bryan Cranston como el ejecutivo Griffin Mill.

El proyecto cuenta la historia de Matt Remick (Seth Rogen), que trata de sacar a flote a la productora cinematográfica Continental Studios, sumida en una crisis financiera y de la que acaba de ser nombrado su director.

Esta serie parte como una de las favoritas en los premios Emmy del próximo 14 de septiembre, en los que cuenta con un total de 23 nominaciones, superado por ‘The Penguin’, con 24 nominaciones, y ‘Severance’, con 27 nominaciones.

‘The Penguin’ fue precisamente otra de las ganadoras de la noche del sábado, llevándose a casa ocho de las estatuillas, entre ellas a Mejor Peluquería, Mejor Vestuario y Mejores Efectos Especiales en un episodio.

La miniserie, creada por Lauren LeFranc, es un spin-off de la película de 2022 ‘Batman’ sobre el villano de los cómics, el Pingüino, a quien da vida el irlandés Colin Farrell.

Mientras, ‘Severance’, creada por Dan Erickson y producida por el actor Ben Stiller, se llevó seis de estos premios, siendo los más destacados el de Mejor Actriz invitada en una serie de drama -otorgado a Merrit Wever- y el de Mejor Fotografía.

Este proyecto de Apple TV cuenta la historia de Mark (Adam Scott), que acepta participar en su empresa en un programa en el que sus recuerdos laborales se separan del resto de sus memorias.

Por su parte, Andor, la precuela de Star Wars en la que el mexicano Diego Luna interpreta al espía Cassian Andor durante la formación de la Alianza Rebelde, se hizo con cuatro galardones, entre ellos el de Mejor Vestuario de Fantasía o Ciencia Ficción y el de Efectos Especiales en una temporada.

Los Creative Arts Emmy premiaron también a la actriz Julianne Nicholson por su cameo en ‘Hacks’ y otorgó cuatro galardones a la serie animada ‘Love, Death + Robots’ por su diseño de producción y su animación de personajes, entre otros.

Entre los ganadores de la noche se encuentran además la serie de Prime Video ‘The Boys’ (con tres galardones) y ‘Bridgerton’ (otros tres), además del drama de Netflix ‘Adolescence’, que se hizo con dos de los premios.

Los Creative Arts Emmy, que reconocen las categorías técnicas de los Emmy, continúan este domingo con la entrega de 49 estatuillas en categorías como la de guion, casting o maquillaje, y aunque las galas no se retransmiten en directo se podrán ver el sábado 13 de septiembre en el canal FXX. EFE