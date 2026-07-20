‘The Odyssey’ arrasa en la taquilla con una recaudación de 264 millones de dólares

Redacción Internacional – ‘The Odyssey’, la nueva película de Christopher Nolan, llega con fuerza al primer puesto de la taquilla internacional con una recaudación 264 millones de dólares en su debut, un resultado que supone el mejor estreno de la carrera del director y uno de los grandes lanzamientos del año.

La producción, basada en el poema épico atribuido a Homero, ha superado ampliamente ‘The Dark Knight Rises’ (249 millones de dólares), ‘The Dark Knight’ (198 millones) y ‘Oppenheimer’ (180 millones).

El filme está protagonizada por Matt Damon en el papel de Ulises, rey de Ítaca, y narra su viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya. Damon encabeza un gran reparto estelar que incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo.

El filme, que ha recaudado 124.5 millones de dólares solo en Estados Unidos y Canadá, según datos de la web Box Office Mojo, es una de las películas con mejor calificación de este año, tiene un ‘A’ en las encuestas de salida de cine de CinemaScore y un 95 % de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes.

La apuesta de Nolan por el formato IMAX ha salido rentable: las entradas de salas con este formato han representado un total de 51.8 millones de dólares, es decir, el 23 % de la taquilla mundial, según señala Variety. ‘The Odyssey’ ha tenido un presupuesto de 250 millones de dólares de producción -sin contar con el gasto en marketing-, por lo que se posiciona como una de las producciones más rentables del año.

En Estados Unidos y Canadá, los hombres representaron el 56 % de los compradores de entradas, y la mitad del público tenía entre 18 y 34 años, lo que pone de relieve que Nolan atrae a espectadores de todas las generaciones.

El resto de la taquilla internacional se reparte entre ‘Moana’, que acumula 178 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. La película, estrenada la semana pasada, registra una caída del 56 % de la venta de entradas respecto a la semana anterior tras un decepcionante estreno.

‘Minions & Monsters’ suma desde su estreno 357 millones de recaudación y ‘Toy Story 5’ pronto superará los mil millones de recaudación tras cinco semanas en taquilla (actualmente ha recaudado 958 millones de dólares de taquilla desde su estreno). EFE