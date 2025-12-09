The New York Times destaca orden de captura de Fiscalía hondureña contra Juan Orlando, tras indulto en EEUU

Tegucigalpa-El The New York Times destacó en una publicación de este martes que el Gobierno de Honduras emitió una orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, apenas días después de que fuera indultado y liberado de una prisión en Estados Unidos por decisión del presidente Donald Trump.

Según el diario estadounidense, el procurador general hondureño, Johel Antonio Zelaya Álvarez, confirmó que solicitó a Interpol proceder con la detención del exmandatario, quien enfrenta en su país acusaciones de lavado de dinero y fraude vinculadas a su primera campaña presidencial hace más de una década.

En su reporte, el Times citó la declaración de Zelaya, quien señaló que Honduras continúa profundamente afectada por estructuras corruptas que operaron durante gobiernos anteriores.

“Hemos sido heridos por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, dijo el funcionario al anunciar la orden de arresto.

El periódico también recordó que el paradero de Hernández es incierto y que recién fue liberado por indulto concedido por el presidente de Estados Unidos Donal Trump.

“El señor Trump indultó formalmente al señor Hernández el 1 de diciembre, y éste fue liberado de una prisión federal en Virginia Occidental la semana pasada”, cita el The New York Times.

Con la orden internacional ya girada, Honduras busca que Hernández sea detenido y trasladado al país para enfrentar la justicia, señala el medio estadounidense.LB