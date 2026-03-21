The Martinez Brothers llevan el «fuego» latino al Ultra de Miami en medio de polarización

Miami (EE.UU.)- Más de diez años después de su debut en el Ultra, el dúo The Martinez Brothers preparan su regreso al festival de música electrónica de Miami con las expectativas por todo lo alto, mientras defienden con orgullo su ADN latino en un momento de gran polarización en Estados Unidos.

Sin embargo, esta vez será muy diferente de su estreno en 2014, puesto que los Dj Chris y Steve Martínez, nacidos en Nueva York pero de origen puertorriqueño, tomarán el control de su propio escenario al frente de su sello Cuttin’ Headz durante el último día del Ultra, que se desarrolla del 27 al 29 de marzo.

«Ultra es un festival fundamental, especialmente en Miami, que es donde empezó todo. Así que es algo enorme poder tener nuestro propio escenario y representar la música y a la gente que queremos», dijo Steve en una entrevista a EFE.

The Martinez Brothers encabezarán el día 29 en el escenario ‘Resistance’ acompañados de otros seis artistas que han lanzado discos o colaborado con el sello de Cuttin’ Headz, fundado por estos hermanos en 2011.

La actuación de Miami será la segunda parada de una gira centrada en Estados Unidos entre marzo y junio, que también cuenta con fechas en México (Monterrey, 28 de marzo), República Dominicana (Punta Cana, 3 de abril) y Canadá (Montreal, 11 de abril y Vancouver, 9 de mayo).

Herencia latina

Al respecto, Chris y Steve Martínez enfatizaron el cariño especial que sienten cuando pinchan «en cualquier lado de Latinoamérica», asegurando que el público latino tiene una energía diferente al resto.

«Todo el mundo irradia una energía increíble. Se siente en el aire», expresó Chris.

Y agregó que es algo que ellos conocen bien por su ascendencia puertorriqueña: «Estamos tan orgullosos de ser latinos porque llevamos como una especie de fuego por dentro».

Pese a haberse convertido en dos referentes de la música electrónica, los hermanos recordaron que en su juventud comenzaron formando parte de una banda de salsa, que es a lo que soñaban dedicarse, después de haber crecido con los discos de grandes artistas del género, como el recientemente fallecido Willie Colón.

«Todavía no lo hemos superado, es un golpe muy duro. Él ha hecho muchísimo por la cultura y por la música, no sabemos dónde estaría la salsa sin él», indicó Chris.

El ADN latino en tiempos de división

Ese dolor comparte espacio con la situación que vive la comunidad latina actualmente en Estados Unidos, perseguida por las autoridades, en uno de los momentos de mayor división que vive el país en las últimas décadas.

«Es realmente triste porque venimos de esas zonas; crecimos rodeados de latinos en nuestra comunidad y, en general, de todo tipo de culturas. El Bronx es un verdadero crisol cultural», dijo Steve.

Para los hermanos, defender su origen latino es también destacar la aportación que todas las culturas migrantes han hecho a Estados Unidos, asegurando que ellos crecieron «hombro con hombro con gente de todas partes del mundo».

Y destacaron que esta fractura social no solo está sucediendo en Estados Unidos, sino también en el resto del planeta.

Sin embargo, The Martinez Brothers han encontrado una luz de esperanza en la música como puente global, en un momento en que los artistas latinos derriban muros en Estados Unidos, y dominan los ránking globales.

El caso más popular es el del puertorriqueño Bad Bunny, el artista más reproducido en Spotify en 2025 y que se convirtió el pasado febrero en el primer latino en actuar en solitario en el intermedio del Super Bowl.

Pero no es el único, y cada vez es más habitual escuchar a otros latinos, como los mexicanos Peso Pluma o Fuerza Regida, en festivales en Estados Unidos.

«Creo que, sencillamente, gran parte de esto tiene que ver con las redes sociales. Ha sido un factor determinante, porque ahora ya no tienes que esperar a que MTV o los medios de comunicación difundan tu material; ya no tienes que pasar por esos ‘guardianes’ que deciden qué es lo que está de moda y qué no», reflexionó Steve.

«Creo que es simplemente internet, y que ahora todo lo tenemos al alcance de la mano, de modo que realmente puedes consumir y descubrir qué es lo que te gusta», sentenció.