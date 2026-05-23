“The Mandalorian and Grogu” devuelve a Star Wars al cine y lidera la taquilla

Los Ángeles – La franquicia Star Wars regresó a la pantalla grande tras siete años de ausencia con el estreno de The Mandalorian and Grogu, producción que encabeza la taquilla en Estados Unidos durante el fin de semana del Memorial Day.

La cinta recaudó 33 millones de dólares en su primer día en más de 4,300 salas, y se proyecta que alcance entre 80 y 100 millones de dólares durante el fin de semana largo.

Dirigida por Jon Favreau, la película sigue al cazarrecompensas Mandalorian y a Grogu mientras intentan rescatar a Rotta, hijo de Jabba the Hutt, de un líder criminal.

El filme cuenta con las actuaciones de Pedro Pascal, Jeremy Allen White y Sigourney Weaver.

Aunque las cifras son similares al estreno de “Solo: A Star Wars Story” en 2018, analistas consideran que el desempeño inicial representa un éxito moderado para Disney. AD