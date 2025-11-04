“The Gift of Joy” llega está Navidad a Multiplaza Tegucigalpa

Tegucigalpa – Multiplaza, el centro comercial que marca tendencia y crea experiencias únicas en el país, inauguró oficialmente, junto a BAC, la temporada más esperada por las familias hondureñas: la Navidad. Este año, el centro comercial sorprende con The Gift of Joy, un espectáculo lleno de magia, luces y emociones que invita a redescubrir la verdadera alegría de estas fiestas.

La inauguración estuvo marcada por la encendida del árbol más imponente y hermoso de Honduras, acompañado de un espectáculo artístico de primer nivel que superó lo presentado en años anteriores. En esta ocasión, la puesta en escena The Gift of Joy conmovió a los asistentes con una historia inspiradora que destaca el espíritu y la ilusión que caracterizan a la Navidad.

Además del show, los visitantes disfrutaron de la decoración navideña más espectacular del país, con espacios iluminados ideales para capturar fotografías memorables. En Tegucigalpa, las áreas de Plaza Sol, Terrazas y la entrada principal se suman a la iluminación de los pasillos espectaculares que siempre Multiplaza decora de manera única en esta temporada. Asimismo, Multiplaza ofrece una experiencia integral con entretenimiento, una amplia propuesta gastronómica y tiendas exclusivas para que cada visita sea inolvidable.

Pamela Cruz, Gerente de Mercadeo y Comercialización de Grupo Roble, y Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras.

“En Multiplaza nos sentimos orgullosos de ser el lugar donde oficialmente inicia la Navidad en Honduras. Este año nos vestimos de rojo para celebrar The Gift of Joy, un show que conv i ertirá cada visita en una experiencia llena de ilusión y cada compra en el inicio de una historia. Multiplaza será el destino ideal para encontrar ese detalle perfecto que dice más que mil palabras. Porque aquí la Navidad siempre es mucho más especial. Los invitamos a acompañarnos y a disfrutar juntos de esta temporada maravillosa”, expresó Pamela Cruz, Gerente de Mercadeo y Comercialización de Grupo Roble.

En BAC, junto a nuestro aliado Multiplaza, damos la bienvenida a la temporada navideña con la tradicional encendida del árbol, que este año celebra su undécimo aniversario. Nos alegra compartir un espacio que reúne a las familias hondureñas, ofreciendo actividades para todas las edades, además de beneficios y promociones especiales al realizar compras con tarjetas BAC. Cumpliendo con nuestro propósito de generar prosperidad en las comunidades que servimos, estas iniciativas impulsan la dinamización de la economía nacional, apoyan a los comercios locales e internacionales y brindan a nuestros clientes en común diversas opciones de pago como Puntos BAC , Extra y Cuotas 0%.”, expresó Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras.

Con la combinación de un espectáculo inolvidable, una iluminación de ensueño y la mejor oferta comercial, Multiplaza reafirma su compromiso de brindar experiencias únicas y se consolida como el destino preferido para vivir la magia de la Navidad en Honduras.