‘The Dink’ apuesta por el pickleball para contar una historia de reinvención

Los Ángeles (EEUU) – La comedia «The Dink», protagonizada por Jake Johnson y Mary Steenburgen, utiliza el pickleball y su rivalidad con el tenis para contar que, sin importar lo tarde que pueda parecer, «siempre puedes redefinir quién eres», dijo Josh Greenbaum, su director, a EFE.

La película celebró este lunes su premier en Los Ángeles, donde un centro comercial fue transformado en una cancha de pickleball para recibir a Jake Johnson, Mary Steenburgen, Ed Harris, Michael Kove y algunos jugadores profesionales de este deporte en ascenso, antes de su estreno mundial el próximo 24 de julio a través de Apple TV.

‘The Dink’ sigue la historia de Dusty Boyd (Johnson), un extenista profesional que ha pasado gran parte de su vida intentando demostrar su valor a su padre, hasta que una lesión lo lleva a encontrar en el pickleball, un deporte que tanto él como su progenitor desprecian, una inesperada segunda oportunidad.

«Dusty es alguien como cualquiera de nosotros», aseguró Greenbaum, quien explicó que una de las razones por las que aceptó dirigir el proyecto fue que había empezado a practicar este deporte, una disciplina similar al tenis que se juega en una cancha más pequeña y con una pala sólida, pocos años antes.

«A veces nos estancamos un poco en la vida y pensamos que todo terminó, o que nuestros mejores momentos ya quedaron atrás (…) Pero sin importar la edad que tengas o el momento de la vida en el que estés, siempre puedes reinventarte», afirmó el director.

La película fue escrita por Sean Clements y cuenta con Ben Stiller y Johnson como productores, además de la primera aparición como actor del tenista profesional Andy Roddick, quien interpreta al principal adversario de Dusty.

«Con un equipo como este, hubiera trabajado en esto por siempre», cuenta a EFE Johnson, quien confiesa que no había colaborado en un proyecto tan divertido como este desde su participación en la serie ‘New Girl’.

Dusty es egocéntrico y vive aferrado a la idea de que sigue siendo el gran tenista que alguna vez fue. Entre sus problemas personales y una relación complicada con su padre, tendrá que enfrentarse a una versión de sí mismo que no quiere reconocer.

Aun así, Johnson asegura entre risas que «la mejor lección que se lleva es que es mejor ganarle a Andy Roddick que perder ante él. ¡Es mejor ganar!».

En medio de la crisis de Dusty aparece Candace, el personaje interpretado por Steenburgen, una mujer mayor que también carga con sus propios problemas y con quien hace una dupla interesante.

«Creo que ellos se enseñan cosas mutuamente. Los dos están tristes cuando comienza la película. Ambos han sufrido pérdidas y aparecen el uno para el otro», explicó Steenburgen a EFE, quien destacó la importancia de «estar ahí para tus amigos».

En el estreno también estuvo presente Ben Johns, jugador profesional estadounidense de pickleball, quien destacó la importancia de que una película retrate un deporte que considera «inclusivo» y en plena expansión. EFE